Госпрограмма помощи ипотечным заемщикам завершается досрочно

Бюджетные деньги, выделенные на поддержку ипотечных заемщиков, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, уже нашли получателей. Как рассказали «Известиям» в Агентстве ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), все 4,5 млрд рублей по госпрограмме фактически выбраны банками и направлены на реструктуризацию ипотеки. Таким образом, госпрограмма может считаться успешно завершенной уже в ближайшие дни, хотя официальный срок ее завершения — 31 мая.

Государственная программа помощи ипотечным заемщикам, попавшим в тяжелое финансовое положение из-за кризиса, завершится уже на днях, рассказал «Известиям» представитель АИЖК. 4,5 млрд рублей, выделенные в первой половине 2015 года из бюджета на поддержку россиян, уже, по сути. исчерпаны. Это было обусловлено взрывным ростом спроса заемщиков на реструктуризацию кредитов в начале этого года. Цель программы, таким образом, выполнена, убеждены в агентстве.

Если в феврале прошлого года в банки поступило менее 1 тыс. обращений заемщиков, то в декабре банки получили уже 2,7 тыс. таких обращений. Вопреки ожиданиям ряда экспертов в феврале этого года заявок было подано больше, чем за весь 2016 год, сообщил «Известиям» представитель АИЖК.

Собеседник «Известий» объясняет такой рост объективными причинами. На старте условия программы были весьма жесткими, на помощь государства могли рассчитывать заемщики, которые брали кредиты как в рублях, так и в иностранной валюте. Но реструктуризация была доступна отдельным категориям граждан: ветеранам боевых действий, семьям с детьми и инвалидам.

В декабре 2015-го условия программы смягчились. В частности, был расширен перечень социальных категорий граждан, увеличена сумма госпомощи. Списание части ипотечного долга заемщика в размере 20% остатка кредита, но не более 600 тыс. рублей стало возможно для семей с одним несовершеннолетним ребенком либо учащимся-очником в возрасте до 24 лет. Для заемщиков — инвалидов, ветеранов боевых действий и семей с двумя и более несовершеннолетними детьми либо детьми-инвалидами появилась возможность списать 30% остатка кредита — до 1,5 млн рублей.

Изначально предполагалось, что программа будет работать до 1 марта, в начале этого года срок ее действия продлили до 31 мая.

Представители банков — участников программы считают, что повышенный интерес заемщиков к реструктуризации обусловлен изменением условий и эффектом окончания программы.

— Когда было известно, что программа действует только до 1 марта, большинство заемщиков активизировались в преддверии этой даты, поэтому обратились в банки в январе–феврале, — пояснили в банке из топ-20.

Как отметили в агентстве, из двух вариантов помощи — списание части оставшегося долга и снижение ежемесячного платежа — наибольшим спросом пользовалась форма, при которой заемщикам прощали часть задолженности.

В большинстве случаев (более 90%) поддержка направлялась молодым семьям с 1–3 детьми, уточнили в АИЖК. Доля инвалидов и ветеранов среди получателей поддержки оказалась незначительной — порядка 3%.

Больше всего помощью государства пользовались жители Московской и Иркутской областей, Краснодарского и Пермского краев, а также Москвы, сообщили в АИЖК.

Старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ24 (участвует в программе) Андрей Осипов убежден, что программа выполнила свою задачу по поддержке заемщиков, попавших в трудную финансовую ситуацию.

— Исходя из нашего опыта, около 60–80% заемщиков после реструктуризации возвращаются в график и продолжают исправно обслуживать свою задолженность, — заверил Андрей Осипов.

Сбербанке заявили, что за время действия программы банком по данному вопросу было проконсультировано почти 180 тыс. клиентов.

— В связи с резким увеличением количества заемщиков, желающих принять участие в программе, мы фиксируем, что прогнозная сумма по уже одобренным заявкам близка к остатку выделенных банку средств. В связи с чем ожидаем, что в ближайшее время будет принято решение о досрочном завершении программы, — отметили в Сбербанке.

По данным АИЖК, к 6 марта реструктурировано более 15,5 тыс. кредитов, еще по 5,6 тыс. получено одобрение, реструктуризация по ним будет проведена в ближайшее время. Те заявки, которые граждане уже подали в банки, но по ним еще не принято решение о реструктуризации, также будут рассмотрены, заверили в АИЖК. В агентстве рекомендуют банкам в первую очередь проводить реструктуризацию кредитов по заявкам от многодетных семей и семей, где есть инвалиды.

Примечательно, что валютные ипотечные заемщики, которые сильнее всего пострадали в кризис из-за ослабления рубля, предъявляли весьма несущественный спрос на госпомощь. По данным представителя АИЖК, только 650 валютных ипотечных заемщиков захотели реструктурировать свои займы.