ВЦИОМ: россияне поддержали введение талонов на продукты

Подавляющее большинство россиян (78%) поддерживают идею введения продовольственных карточек для малоимущих. Более половины из числа опрошенных граждан (53%) при этом подчеркивают, что введение «талонов на питание» может излишне нагрузить бюджет стран, а число получателей таких карт будет максимально ограниченным (56%). Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, «за» введение специальных карт для покупки определенных продуктов питания высказались 78% граждан РФ, в то время как ненужной такую инициативу назвали всего 19% опрошенных. При этом половина респондентов (52%) не сомневается в том, что карты попадут к действительно нуждающимся в них гражданам.

Большинство россиян полагают, что реализация подобной программы позволит поддержать отечественных сельхозпроизводителей (с этим утверждением согласны 76%), а также даст возможность малоимущим полноценно питаться (75%). 63% респондентов выразили уверенность, что продовольственные карты могут быть использованы только на покупку продуктов первой необходимости, что не даст потратить средства на алкоголь и сигареты. По результатам исследования, большинство соотечественников (60%) не ожидают роста цен на продукты.

При этом организаторы инициативного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения «Спутник» отметили, что на получение продовольственных карт исходя из доходов своей семьи рассчитывает 31% опрошенных россиян и только 26% сказали, что испытывают потребность в них.

По мнению эксперта ВЦИОМа Олега Чернозуба, поиск эффективных форм поддержки малообеспеченных слоев населения является общемировой тенденцией.

— Во многих экономически развитых странах обсуждаются различные варианты так называемого «безусловного дохода», в Финляндии отобрана группа молодых безработных, которые будут получать пособие и после того, как найдут работу (это эксперимент — предполагается проверить, устранит ли это мотив уклонения от поиска работы из-за нежелания потерять социальные выплаты), — пояснил он «Известиям», отметив, что российский вариант продовольственных карт является «наиболее продуманным», так как получатели такого пособия «смогут потратить его только на товары первой необходимости и только российского производства».

При этом Олег Чернозуб напомнил, что фундаментальной причиной подобных инициатив является затянувшаяся стагнация спроса, а значит, программу «продовольственных карт», по его словам, «следует рассматривать только как одну из мер по стимулированию экономического роста».

Директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что карточная система полностью оправдывает себя как одна из дополнительных гарантий поддержки малоимущих и существует во многих странах.

— Подобная карточная система может регулировать определенный социальный статус в специфических сегментах российского общества. Понятно, что подавляющая часть населения РФ этой системой пользоваться не будет, но есть и те, кому это действительно необходимо по разным причинам. Думаю, что это социальная мера, которую население явно поддерживает, — сказал политолог «Известиям».

Алексей Мухин также считает обоснованными и некоторые опасения граждан относительно нововведения. По его мнению, такая настороженность связана в первую очередь с напряженными отношениями между государством и обществом на протяжении советского периода.

— Эту ситуацию необходимо менять, и государство делает много в этом направлении. Президент говорил о необходимости социального мира в обществе, когда граждане воспринимают государство не как репрессивный аппарат, а как социального партнера, помощника. Эта инициатива полностью укладывается в эту концепцию, — полагает он.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов, напротив, считает, что все попытки заменить финансовый вариант компенсации каких-то льгот для малоимущих создаст дополнительный коррупционный механизм и возможности для различного рода спекуляций.

— Все-таки внутри государств должна быть некоторая система: если приняли решение о монетизации льгот и курс на отказ от неденежных форм поддержки, то возвращаться было бы неправильным. Тем более что подобная система тяжело администрируется, — отметил он.

При этом политолог выразил уверенность, что одобрение гражданами подобных решений связано с понятным желанием людей поддерживать инициативы о помощи малоимущим.

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