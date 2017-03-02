Доллару придало ускорение выступление Трампа в Конгрессе США

- Речь Дональда Трампа в Конгрессе и приближение заседания ФРС взбодрили доллар и придали ему новое ускорение.

Одним из основных тезисов в программном выступлении президента США перед совместным заседанием обеих палат Конгресса стало предложение ввести специальный налог на импортируемые товары. Это должно существенно уменьшить зависимость США от зарубежных товаропроизводителей и поставщиков сырья, в первую очередь углеводородов.

В этом случае внешнеторговый дефицит, достигший в прошлом году астрономической суммы в 502,3 миллиарда долларов, имеет шансы существенно сократиться, что неизбежно приведет к росту стоимости американской валюты.

Другим фактором, способствующим росту индекса доллара, является высокая вероятность повышения учетной ставки на ближайшем заседании ФРС, которое запланировано на 15 марта. Во вчерашнем интервью на телеканале CNN International президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Вильям Дадли, считающийся "правой рукой" главы ФРС Джанет Йеллен , заявил: "Аргументы для повышения ставки в ближайшем будущем выглядят сейчас гораздо более весомыми".

Нет сомнений, что Дадли готовит рынки к очередному повышению на четверть процента ставки банковского кредита, которая в настоящий момент находится в диапазоне 0,5-0,75 процента годовых. После интервью Вильяма Дадли, рынок оценил в 70 процентов вероятность повышения ставки на мартовском заседании ФРС.

Но все ждут и выступления самой главы Федрезерва США Джанет Йеллен. Оно запланировано на пятницу на час дня по вашингтонскому времени (21:00 в Москве). Если Йеллен подтвердит вероятность повышения ставки на ближайшем заседании ФРС, рынки отреагируют незамедлительно.

Не дожидаясь выступления Йеллен, индекс доллара лег на подъемную траекторию, продолжив растущий тренд последних трех недель. Я подозреваю, что доллар продолжит дорожать на Форексе как минимум до середины марта, когда состоится заседание ФРС.

Что касается курса рубля к доллару, то здесь роль камертона играет нефть. Несмотря на продолжающийся рост количества нефтедобывающих установок в США и Канаде, а также увеличение запасов сырой нефти в американских хранилищах, цена "черного золота” с начала года остается в узком диапазоне 54-57,50 доллара за баррель сырой нефти марки Brent и 52,50-54,50 за баррель сорта WTI. Трудно сказать, что станет триггером к выходу из обозначенных диапазонов, но укрепление американской валюты увеличивает давление на нефтяные котировки.

Я остаюсь при мнении, что в ближайшие недели пара USD/RUB имеет неплохие шансы вернуться выше 60 рублей за единицу американской валюты, а в случае пробоя уровня сопротивления на отметке в 60,50, дальнейший рост в район 62,50 может состояться достаточно быстро.