Глава Гознака рассказал о новой купюре номиналом 200 рублей

Купюра номиналом 200 рублей, которая готовится к обороту, будет сделана по новой технологии, увеличивающей срок ее эксплуатации, рассказал глава Гознака Аркадий Трачук

"Она будет более долговечной… Есть технология долговечных бумаг, подразумевающая специальную обработку. Вот ее и планируется использовать для изготовления одной из новых банкнот младшего номинала", — рассказал Трачук в интервью "Российской газете".

Сейчас, по его словам, банкноты мелких номиналов изнашиваются примерно за год, крупных — за несколько лет. Однако, по наблюдения главы Гознака, ветхих денег в обращении практически нет — они исчезли вместе с десятирублевыми банкнотами.

Центробанк в 2017 году выпустит в обращение новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, на которых будут изображены символы, выбранные на всероссийском конкурсе в прошлом году.

На двухсотрублевой купюре будет представлен Севастополь — памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, а на купюре номиналом 2000 рублей — символы Дальнего Востока: мост на остров Русский и космодром "Восточный".