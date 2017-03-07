Сбербанк «признал» паспорта ДНР и ЛНР

Сбербанк с 7 марта во всех своих отделениях начал предоставлять услуги гражданам с паспортами ДНР и ЛНР. Об этом сообщает RNS

Представитель кредитной организации рассказал, что с момента подписания президентом России Владимиром Путиным указа о признании паспортов ДНР и ЛНР «Сбербанку потребовалось время для организации приема» новых видов документов. «На сегодняшний день Сбербанк готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка», - заверил сотрудник банка.

В начале февраля Путин подписал указ о признании паспортов ДНР и ЛНР в России. В этом документе говорится, что РФ будет признавать паспорта республик, пока кризис в Донбассе не будет урегулирован.

Ранее сегодня, 7 марта, сообщалось, что российские банки отказались принимать паспорта ДНР и ЛНР, несмотря на указ президента, потому что эти республики являются непризнанными.