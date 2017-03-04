Клиенты проблемных банков Татарстана вручили властям ультиматум

В Татарстане начались несанкционированные митинги вкладчиков, потерявших деньги после банкротства крупных банков республики. Около ста клиентов Татфондбанка и Интехбанка пришли к зданию регионального правительства, сообщает ТАСС

Представители вкладчиков вручили премьер-министру республики Ильдару Халикову ультиматум. Они потребовали вернуть деньги.

«Мы передали ему ультиматум с требованием опротестовать решение Центробанка об отзыве лицензии Татфондбанка и Интехбанка, а также возместить всем пострадавшим потерянные деньги в полном объеме за счет бюджета и государственных корпораций. - заявил Марсель Шамсутдинов, один из участников митинга.

По его словам, вкладчики потребовали создать рабочую комиссию, которая рассмотрит ультиматум. Протестующие отвели на это властям три дня.

Передав требования правительству, вкладчики отправились к зданию компании ТАИФ. Ранее в компании заявляли, что она выступит стратегическим инвестором Татфондбанка.

Напомним, 3 марта ЦБ отозвал лицензии у казанских Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка

Татфондбанк занимал 42-е место в банковской системе РФ. Два других входили в топ-300.

Накануне был арестован председатель правления Татфондбанка, подозреваемый в мошенничестве. Также задержаны несколько бывших сотрудников банка.