Жильцов ударили по счетчику

Россияне столкнулись с непредвиденным увеличением счетов за услуги ЖКХ с начала этого года. В ряде регионов в десятки раз выросла плата в графе за общедомовые нужды (ОДН), а общее увеличение счета дошло до 2,5 тыс. рублей на квартиру. Такие результаты показал мониторинг НП ЖКХ «Контроль», с результатами которого ознакомились «Известия».

С 1 января страна перешла на новый порядок начисления платы за ОДН. Постановлением правительства к этой категории были отнесены коммунальные услуги в местах общего пользования: освещение в подъезде, вода для уборки и т.п. Размер счетов в графе за общедомовые нужды был ограничен нормативами, которые определяют региональные власти. Предполагалось, что новация уменьшит суммы в платежках за услуги ЖКХ — ведь раньше управляющие компании нередко завышали сумму в графе ОДН. Это делалось, например, чтобы «закрыть» неуплаты должников, которые распределялись между всеми жильцами дома.

НП ЖКХ «Контроль» в феврале провело мониторинг исполнения жилищного законодательства и исследовало применение новой нормы. Как сообщила исполнительный директор организации Светлана Разворотнева, выяснилось, что большинству граждан теперь приходится платить больше. Зачастую — довольно заметно. Например, в городе Димитровград Ульяновской области счета за электроэнергию по общедомовым нуждам составили 86,12 рубля с квадратного метра жилплощади. Таким образом, владельцу «однушки» площадью 30 кв. м надо будет оплатить 2583 рубля только за свет в подъезде, при том, что раньше счет составлял 5,9 рубля с квадратного метра. В Ивановской области зафиксировали рост платы за электричество в графе ОДН с 17 рублей до 214,76 рубля в месяц с квадратного метра.

Неожиданный рост платежей вызван тем, что в площадь общего имущества в расчетах ОДН по электроэнергии добавились чердаки и подвалы, а счета стали выставляться не исходя из реального потребления, а по нормативам, которые умножают на площадь.

— Возникла правовая коллизия. По одной норме надо оплачивать ОДН по счетчику, по другой — по нормативам, которые за счет включения дополнительных площадей, раньше не учитывавшихся, могут быть выше предыдущих. В такой ситуации ресурсоснабжающие организации, естественно, отдают предпочтение оплате по нормативам, — сообщила Светлана Разворотнева.

Больше всего, по ее словам, пострадали наиболее сознательные собственники жилья, которые уже установили общедомовые счетчики и теперь вынуждены платить по нормативам, превышающим реальный расход ресурсов.

— У нас уже постоянно идут звонки, люди не понимают, почему теперь счета за ОДН стали вдвое больше. Говорят, мы потратились на счетчики, а теперь приходится платить по нормативам. Для людей из сельской местности, где доходы низкие, увеличение даже на несколько рублей оказалось достаточно чувствительным, — рассказала депутат Тверской городской думы Елена Юлегина.

Как напомнила юрист адвокатского бюро А2 Ксения Риф, основная цель законодателей была как раз в том, чтобы жильцы платили за те объемы ОДН, которые соответствуют их конкретной жилплощади, а не брали на себя долги неплательщиков.

— Сама по себе инициатива несет больше благих целей, чем отрицательных. А что касается взаимоисключающих положений, то это скорее своеобразный «баг», который вскоре будет устранен, — считает она.

Регионы также должны были дифференцировать нормативы ОДН для различных домов. Например, плату за электроэнергию рассчитывать исходя из количества мест общественного пользования, учитывая лифты или их отсутствие, количество осветительных приборов и т.п. Но большинство регионов к 1 января этого пока не сделали. Новые нормативы были утверждены только в Московской, Оренбургской областях, Санкт-Петербурге, Башкортостане, Татарстане (только электроэнергия), Мордовии (водоснабжение и водоотведение). Остальные пользуются старой методикой расчета нормативов, свидетельствуют данные мониторинга. Стоит отметить, что согласно закону новые нормативы надо установить не позднее 1 июля этого года.

Мониторинг также показал, что в ряде регионов так и не перенесли строку за ОДН в жилищные услуги из коммунальных, что предписывалось законом. Исключение составили Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Калужская область, Москва, Сахалинская область и Чеченская Республика. В Томской области на введение строки за ОДН пока введен мораторий по решению главы субъекта. В городе Астрахани управляющие организации и ТСЖ не выставляют счета на ОДН до урегулирования договоров с ресурсоснабжающими организациями. Курганская область и Еврейская автономная область ввели строку «расходы на ОДН» в графе «содержание и ремонт МКД», однако величина расходов по этой строке равняется нулю.