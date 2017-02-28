В апреле-мае рубль окажется совершенно на других уровнях

- В феврале рубль укрепился на пять процентов по отношению к доллару и евро. В моменте пара доллар/рубль опускалась до 56,6, а пара евро/рубль - до 59,8.

Российская валюта, как богатырь Илья Муромец , пролежав на печи три года (или тридцать и три месяца), вдруг продемонстрировала недюжинную силу и рвение. Нужно признать, для ревальвации (укрепления) рубля есть серьезные предпосылки.

Российская экономика постепенно находит пути выхода из кризиса. Об этом свидетельствуют и данные макростатистики, и повышение прогнозов по рейтингу РФ международными рейтинговыми агентствами (Moody’s, Fitch). При этом ставки в российской экономике находятся на высоком уровне. Так, ключевая ставка Центробанка расположилась на отметке 10 процентов, а доходность государственных облигаций ОФЗ - в районе 8 процентов.

На наш взгляд, восстановление рубля в 2017 году было ожидаемым. В конце прошлого года российская валюта выглядела перепроданной, и восстановление позиций было лишь вопросом времени. В феврале назревшее укрепление рубля, наконец, реализовалось. Мы не исключаем, что в марте это движение по инерции продолжится. Уровни 55-56 по паре доллар/рубль и 58-60 по евро/рубль сейчас уже не выглядят чем-то сверхъестественным. Тем более мы уже привыкли, что в начале года отечественная валюта проявляет свои лучшие качества. Так было и в 2015, и в 2016 году.

Впрочем, запала обычно хватает лишь на несколько месяцев, и к апрелю-маю все возвращается на круги своя. Вполне возможно, в этом году сезонный фактор сыграет свою роль.

В этом случае во второй половине года мы увидим курс доллара на более высоких уровнях. В пользу этого говорят высокие выплаты России по внешнему долгу в марте-апреле, ожидаемое снижение ставки ЦБ РФ на заседании 24 марта. Плюс возможное продление Минфином программы покупки валюты в резервы.

А что же нефть? Если посмотреть на ее котировки за последние три месяца, то они достаточно стабильны. Brent нашла для себя комфортный коридор 54-57 долларов за баррель, и пока не видно факторов, способных выбить нефть из этого диапазона.

На наш взгляд, в марте снова актуальным вопросом будет покупка валюты. Особенно это актуально для тех, кто планирует провести летний отпуск за границей. Если задаваться вопросом, что лучше покупать - доллар или евро, то мы рекомендуем отдавать предпочтение американской валюте. Сегодня, во вторник Дональд Трамп представит в Конгрессе план налоговой реформы, в то же время в Европе усиливаются центробежные силы. Предстоящие весной парламентские выборы во Франции и Нидерландах уже породили слухи о Frexit и Nexit. Учитывая это, вполне возможен еще один раунд укрепления доллара к остальным валютам.

Резюмируя, мы не исключаем, что в ближайшие недели рубль отвоюет еще часть позиций у доллара и евро. Но надолго удержать занятые рубежи будет непросто, так как весной-летом более вероятно небольшое ослабление. Простым "по щучьему веленью, по моему хотению" удержать курс рубля будет непросто.