Производители мороженого подняли цены из-за подорожания сливочного масла

Производители мороженого направили обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи со скачком цен на сливочное масло с осени 2016 года, рассказал RNS гендиректор Союза мороженщиков России Валерий Елхов

«Начиная с ранней осени неожиданно подскочила цена на сливочное масло. Выросла стоимость на 100 рублей, в отдельных случаях на 200 рублей за килограмм, - сказал он. - Такая скачкообразная ситуация привела к тому, что цена на мороженое выросла, снизилось потребление в какой-то мере, выросла себестоимость».

По его словам, стоимость мороженого растет в среднем на 10% ежегодно, а когда растет цена на сырье рост ускоряется до 15%.

В связи с обращениями производителей, Союз мороженщиков России обратился в ФАС, но в ведомстве заявили, что не видят оснований для разбирательства на предмет картельного сговора.

«Мы с ФАС советовались, нам сказали, что оснований для судебного разбирательства по поводу картельных сговоров нет, - рассказал Елхов. - Хотя, с другой стороны, как можно объяснить, что сразу у всех производителей масла выросли таким образом цены?»

С точки зрения Елхова, резкий рост стоимости сливочного масла не может объясняться повышение цен на молоко, поскольку оно было на уровне 2-3%.

Глава Союза мороженщиков не исключил, что рост цен на продукцию связан с повышением цен на импортную продукцию.

«ФАС должна разбираться с законом о торговле в том числе, где записано, что если цена выросла на 30% в течение двух месяцев, правительство может вмешаться в эту ситуацию, ограничить цены на рынке», - заключил он.

Елхов отметил, что дальнейший рост цен на сливочное масло или другие необходимые в производстве продукты, такие как сухое молоко или сахар, спровоцирует подорожание мороженого и может привести к уходу с рынка ряда компаний.

«Дефицита это, может, и не вызовет с точки зрения объема - мы найдем где купить, но это вызовет рост цен, рост себестоимости и снижение спроса, - считает он. - Если себестоимость растет, а маржи такой достаточной нет, чтобы компенсировать это – конечно, будут закрываться (-производители - RNS.)».

Елхов отметил, что на российском рынке существует дефицит сырья, необходимого для производства мороженого, в связи с чем закупать его приходится за рубежом.

«Для нас сливочное масло и сухое молоко – это стратегические сырьевые продукты. Эти продукты в дефиците, как и вся молочная продукция в России, ее просто не хватает, поэтому мы вынуждены закупать ее за рубежом, - сказал он. - У нас дефицит этих продуктов, значит, зарубежные производители, начиная с Белоруссии и Украины, будут зарабатывать на разнице в ценах».