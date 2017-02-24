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В России могут снова начать выдавать свидетельство о праве собственности
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Законопроект, возвращающий свидетельство о праве собственности, разработан и будет в скором времени внесён зампредом комитета Госдумы по госстроительству Михаилом Емельяновым.
Законопроект предлагает вернуть свидетельство о праве собственности, которое выдаётся лишь раз и предоставляется в нужные инстанции собственником. В России его перестали выдавать с 1 января 2017 года.
Михаил Емельянов утверждает, что депутатам Госдумы поступает большое количество обращений и жалоб граждан, преимущественно пожилого возраста, в связи с отменой выдачи свидетельств о государственной регистрации прав и с просьбами изменить действующее законодательство, вернув выдачу свидетельств.
«Для пожилых людей будет надёжней иметь бумажное свидетельство, нежели электронную выписку, распечатанную на обычном, незащищённом листе», — отмечает он.
В настоящее время, чтобы произвести какую-либо сделку с имуществом нужно взять выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Срок её действия — всего месяц. Например, при сдаче в аренду квартиры, требуется «свежая» выписка, чтобы подтвердить право собственности на квартиру. То же самое со сделкой купли-продажи, дарения и иными сделками даже на этапе показа объекта недвижимости до заключения договора. Всё это требует дополнительных временных и денежных затрат со стороны правообладателя.
Стоимость выписки — 750 тыс. руб. для физических лиц и 2,2 тыс. руб. — для юридических.
В случае принятия закона для регистрации прав можно будет использовать как свидетельство, так и выписку.
Также депутат считает, что система Единого госреестра недвижимости и Росреестра (ЕГРН) ненадёжна. Сейчас только запись о государственной регистрации права в этом госреестре является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Если законопроект будет принят, то в случае возникновения ошибки в ЕГРН дополнительным подтверждающим документом для правообладателя будет являться именно свидетельство.
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