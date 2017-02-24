В России могут снова начать выдавать свидетельство о праве собственности

Законопроект, возвращающий свидетельство о праве собственности, разработан и будет в скором времени внесён зампредом комитета Госдумы по госстроительству Михаилом Емельяновым

Законопроект предлагает вернуть свидетельство о праве собственности, которое выдаётся лишь раз и предоставляется в нужные инстанции собственником. В России его перестали выдавать с 1 января 2017 года.

Михаил Емельянов утверждает, что депутатам Госдумы поступает большое количество обращений и жалоб граждан, преимущественно пожилого возраста, в связи с отменой выдачи свидетельств о государственной регистрации прав и с просьбами изменить действующее законодательство, вернув выдачу свидетельств.

«Для пожилых людей будет надёжней иметь бумажное свидетельство, нежели электронную выписку, распечатанную на обычном, незащищённом листе», — отмечает он.

В настоящее время, чтобы произвести какую-либо сделку с имуществом нужно взять выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Срок её действия — всего месяц. Например, при сдаче в аренду квартиры, требуется «свежая» выписка, чтобы подтвердить право собственности на квартиру. То же самое со сделкой купли-продажи, дарения и иными сделками даже на этапе показа объекта недвижимости до заключения договора. Всё это требует дополнительных временных и денежных затрат со стороны правообладателя.

Стоимость выписки — 750 тыс. руб. для физических лиц и 2,2 тыс. руб. — для юридических.

В случае принятия закона для регистрации прав можно будет использовать как свидетельство, так и выписку.