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Правительство выдвинуло экс-министра обороны Сердюкова в совет директоров ОАК
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжения о выдвижении кандидатов в совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), среди которых названо имя бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Это следует из документа, опубликованного в среду, 22 февраля, на сайте правительства.
«Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», — говорится в распоряжении, подписанном главой правительства 21 февраля.
В список кандидатов вошли 16 человек. В том числе индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех», бывший глава Минобороны Анатолий Сердюков.
Также правительство предлагает выдвинуть в качестве представителей России в совет директоров ОАК министра промышленности Дениса Мантурова, его заместителя Евгения Елина, замминистра транспорта Валерия Окулова, замминистра обороны Юрия Борисова, замминистра финансов Андрея Иванова, советника президента ОАК Бориса Алешина, президента ОАК Юрия Слюсаря и первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Ивана Харченко.
ОАК включает в себя около 30 предприятий российского авиастроения.
С 2007 по 2012 годы Сердюков занимал должность министра обороны. Он был отправлен в отставку после скандала вокруг ОАО «Оборонсервис». В декабре 2013 года бывшему чиновнику предъявили официальное обвинение в халатности, но вину он не признал. Сердюкову грозило наказание, не связанное с лишением свободы. В 2014 году уголовное дело в отношении него было закрыто.
В 2013 Сердюков стал гендиректором исследовательского центра машиностроения «ФНИИЦ М», в 2015 году занял пост индустриального директора «Ростеха», курирующего вопросы авиационной промышленности. В октябре 2016 года вошел в совет директоров «Вертолетов России».
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