Правительство выдвинуло экс-министра обороны Сердюкова в совет директоров ОАК

Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», — говорится в распоряжении, подписанном главой правительства 21 февраля.

В список кандидатов вошли 16 человек. В том числе индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» , бывший глава Минобороны Анатолий Сердюков.

ОАК включает в себя около 30 предприятий российского авиастроения.

С 2007 по 2012 годы Сердюков занимал должность министра обороны. Он был отправлен в отставку после скандала вокруг ОАО «Оборонсервис» . В декабре 2013 года бывшему чиновнику предъявили официальное обвинение в халатности, но вину он не признал. Сердюкову грозило наказание, не связанное с лишением свободы. В 2014 году уголовное дело в отношении него было закрыто.

В 2013 Сердюков стал гендиректором исследовательского центра машиностроения «ФНИИЦ М», в 2015 году занял пост индустриального директора «Ростеха», курирующего вопросы авиационной промышленности. В октябре 2016 года вошел в совет директоров «Вертолетов России».