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Греф прогнозирует выход Сбербанка на рекордно низкие ставки по ипотеке в 2017 году
Процентные ставки по ипотеке в Сбербанке в 2017 году выйдут на рекордно низкий уровень, заявил глава банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«По ипотеке сегодня у нас исторически самые низкие ставки. В этом году, с учётом того, что есть достаточно амбициозные планы по снижению инфляции, ставки будут падать, конечно. Поэтому я думаю, что в этом году мы выйдем на исторические, самые низкие уровни ставок по ипотеке», — цитирует Грефа пресс-служба Кремля.
По его словам, доля Сбербанка на ипотечном рынке России составляет 55%, её удаётся поддерживать за счёт запуска нескольких «очень интересных продуктов».
Ранее руководство Сбербанка приняло решение с 20 февраля снизить ставку по ипотеке на один процентный пункт — до 10,9%.
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