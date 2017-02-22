Греф прогнозирует выход Сбербанка на рекордно низкие ставки по ипотеке в 2017 году

«По ипотеке сегодня у нас исторически самые низкие ставки. В этом году, с учётом того, что есть достаточно амбициозные планы по снижению инфляции, ставки будут падать, конечно. Поэтому я думаю, что в этом году мы выйдем на исторические, самые низкие уровни ставок по ипотеке», — цитирует Грефа пресс-служба Кремля

По его словам, доля Сбербанка на ипотечном рынке России составляет 55%, её удаётся поддерживать за счёт запуска нескольких «очень интересных продуктов».

Ранее руководство Сбербанка приняло решение с 20 февраля снизить ставку по ипотеке на один процентный пункт — до 10,9%.