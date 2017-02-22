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Госдума одобрила ограничение денежных переводов на Украину
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, вводящий ограничения на перевод денег из России на Украину иностранными платежными система. Решение было опубликовано на сайте парламента.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект устанавливает запрет на трансграничные переводы без открытия банковского счета. Законопроект был внесен в парламент депутатом «Единой России» Владиславов Резником. Автор проекта предлагает взыскивать с нарушителей штраф в размере переведенной суммы. Взысканием штрафа будет заниматься Центральный банк. Законопроект призван устранить «негативные последствия запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины».
17 октября 2016 года Украина ввела запрет на деятельность российских «Золотой короны» и «Юнистрим». Позже были запрещены такие системы электронных платежей, как «Яндекс. Деньги», Qiwi Wallet, Webmoney и Wallet One.
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