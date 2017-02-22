Летом в России заработает необычный сотовый оператор

Российская компания Mail.ru Group может запустить виртуального мобильного оператора под брендом социальной сети VK уже летом нынешнего года. Оператор будет предоставлять пользователям свои услуги на базе сотовой сети "Мегафона", сообщает RNS со ссылкой на заявление финансового директора Mail.ru Group Мэтью Хэммонда.

По его словам, основной запуск VK MVNO может состояться в рамках VK Fest, который пройдет 15-16 июля.

О планах по запуску виртуального оператора мобильной связи стало известно еще в конце декабря 2016 года. В официальном сообщении о начале сотрудничества Mail.ru Group с "Мегафоном" сервис носил название VK Mobile.

Никакой информации о бонусах для пользователей соцсети "ВКонтакте", которые подключатся к VK Mobile, пока нет. В компании уточнили лишь, что запуск оператора "приведет к расширению мобильной экосистемы "ВКонтакте" и росту узнаваемости бренда, увеличивая вовлечение пользователей "ВКонтакте".