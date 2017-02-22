Россияне будут получать зарплату в иностранной валюте

Россиянам, работающим за рубежом, разрешат получать зарплату в иностранной валюте. Законопроект об этом подготовлен Министерством финансов России (есть в распоряжении "РГ").

Сегодня его будут обсуждать на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством вице-премьера Ольги Голодец

Документ направлен на устранение неэффективных положений и пробелов российского законодательства, которые выявились в результате анализа правоприменительной практики, говорится в пояснительной записке к документу.

По действующему законодательству россиянам - резидентам, исполняющим свои трудовые обязанности по трудовому договору за пределами родной страны, должна платиться зарплата в рублях.

Речь идет о работниках дипломатических представительств и консульских учреждений нашей страны, представительств России при международных организациях за рубежом, представительств федеральных органов исполнительной власти, работниках, расположенных за пределами России госучреждений. А также о тех, кто направлен за границу федеральными властями нашей страны оказывать техническое содействие и исполнять другие обязанности.

Однако такое положение вещей - получение в рублях зарплаты и всех причитающихся выплат там, где тратить их можно только в инвалюте, вызывает существенные неудобства для таких работников и представляется экономически необоснованным, также написано в пояснительной записке. Таким образом, предлагается разрешить работодателям платить, а работникам (трудящимся за пределами РФ) получать зарплату не в рублях, а в деньгах других государств.