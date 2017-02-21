По-соседски: Украине помогут с поставками электроэнергии

Власти Польши могут организовать поставки электроэнергии на Украину в том случае, если радикалы продолжат блокировать поставки угля из Донбасса. Об этом сообщили в министерстве энергетики республики, передает польское издание Rzeczpospolita

«Поставки электричества в противоположном направлении раньше не осуществлялись. Однако если технические условия позволят, ведомство не видит никаких препятствий», — говорится в сообщении.

Блокаду поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) начали в конце января 2017 года бывшие участники так называемой антитеррористической операции (АТО). 15 февраля правительство Украины ввело режим чрезвычайного положения в энергетической системе в связи с нехваткой угля.

Конфликт на востоке Украины привел к тому, что киевские власти потеряли доступ к самым прибыльным угольным шахтам Донбасса. За время блокады Украина не получила почти 240 тысяч тонн угля.