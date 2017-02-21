Роспотребнадзор: 60 процентов продуктов в магазинах опасны для здоровья

Специалисты Роспотребнадзора в прошлом году проверили более 56 тысяч предприятий, которые производят и продают продукты питания. Выяснилось, что 66 процентов производителей нарушали санитарные условия производства и хранения продуктов. С реализации было снято 73 тысячи партий пищевых продуктов, это более трех тысяч тонн.

Роспотребнадзор выявил не менее 100 товаров, на этикетках которых значились несуществующие фирмы. Иными словами, эти продукты были неизвестно кем, неизвестно когда и неизвестно из чего произведены. Но тем не менее магазины их взяли на реализацию, и люди все это купили и съели.

И никаких санкций к торговым предприятиям применить невозможно. Ни один закон не обязывает их проводить собственное расследование по каждому поставщику и выяснять, реально ли по заявленному на этикетке адресу находится молочный завод или колбасный цех?

Во вторник это обсуждали в Совете Федерации . И пришли к выводу, что необходимо срочно создавать систему контроля качества и безопасности продуктов питания "от поля до прилавка". Напомним, что в 2002 году в России отменены ГОСТы. И вели ТУ - технические условия, которые сами производители и устанавливают. Так что предъявить претензии к качеству стало сложно. Ну, напихал он в свой тортик пальмового масла, и кто скажет, что он вредный? Пальмовое масло официально не запрещено. К тому же, как подчеркнул председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин , при проверках качества продукции никто не учитывает ее пищевую ценность. В результате на прилавках "пустышки" - продукты, которые содержат лишь вредные жиры.

Заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук рассказал о своих проверках условий реализации рыбной продукции в магазинах. "Мы проверили несколько крупных сетевых супермаркетов и небольших магазинчиков шаговой доступности. И множество нарушений нашли, - сообщил Савчук. - Во-первых, рыбу привозят туда замороженную, потом размораживают и продают уже как свежевыловленную, соответственно увеличивая цену. Витрины, где хранится рыба, не поддерживают температурный режим. Мы обнаружили охлажденную рыбу, температура которой была плюс 7 градусов. А норма - 2".

Нарушение товарного соседства, паразиты в теле продукта, фальсификация наименований, нарушение хранения на складах - и это далеко не полный перечень того, что нашли в магазинах сотрудники Росрыболовства.

Также существует проблема вторичной переработки списанных продуктов. По закону все то, что магазины не успели продать за установленный срок реализации, должно списываться и уничтожаться на специальных полигонах. Но, как пояснили корреспонденту "Российской газеты" представители отраслевых пищевых союзов, до 40 процентов просроченных продуктов недобросовестные продавцы пускают, как говорится, обратно в дело. Как правило, большинство из них оказывается в салатиках и выпечке - продуктах, которые магазины продают под маркой "собственное производство". И как с этим бороться, тоже никто пока не знает.

По словам Савчука, чтобы создать новые эффективные цепочки прохождения продуктов от производителя до потребителя, надо использовать электронный товарооборот. Как добавил представитель Россельхознадзора , у нас в стране уже почти 10 лет работают различные электронные системы проверки продукции, у всех контролирующих органов есть лаборатории, но нет согласованности в их работе. Нет оперативного обмена информацией между участниками надзора. Все проверки носят очень выборочный характер. По мнению представителя Россельхознадзора, назрела необходимость создания единого контролирующего ведомства по отслеживанию качества и безопасности продуктов.

Подводя итог дискуссии, Михаил Щетинин пообещал все предложения передать в профильные министерства и ведомства. Эксперты советуют не откладывать создание новой цепочки контроля в долгий ящик. Ситуация на прилавках не терпит отлагательств.