Стюардессы подали в суд на «Аэрофлот» из-за дискриминации

Группа стюардесс подала в суд на «Аэрофлот» . В иске сотрудницы утверждают, что компания проводит политику дискриминации по возрасту, весу и внешнему виду. Об этом сообщает «Радио Свобода»

Обратившиеся в суд стюардессы называют себя в шутку «старыми, толстыми, страшными» («СТС»). По словам сотрудниц компании, на международные рейсы больше не допускаются стюардессы старше 40 лет и те, кто носят одежду больше 46 размера. Всего в авиакомпании порядка 400 стюардесс, которых не допустили до заграничных перелетов.

«Нам всем сказали, что в «Аэрофлоте» теперь за границу будут летать только молодые и худые. Всех, кто был старше 40, перестали ставить на заграничные рейсы. Нас всех собрали в отделение №1, устроив нам настоящую пытку: оставили лишь ночные и короткие утренние рейсы», – заявила 41-летняя Евгения Магурина , бортпроводник высшей категории.

Стюардессы также рассказали, что многие сотрудницы стараются быстро сбросить вес, чтобы не лишиться заграничных рейсов и привычных зарплат. Некоторые сотрудницы падали в голодные обмороки в диспетчерской.

В материале отмечается, что выиграть в суде дело, доказав дискриминацию по возрасту, крайне сложно. В официальном руководстве для бортпроводников «Аэрофлота» ничего не говорится о размере одежды, которую они должны носить.