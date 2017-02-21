Стюардессы подали в суд на «Аэрофлот» за дискриминацию «старых, толстых и страшных»

Стюардессы подали в суд на «Аэрофлот» , обвинив авиакомпанию в дискриминации сотрудников по внешнему виду, весу и возрасту. Около 400 стюардесс «Аэрофлот», как рассказали сами бортпроводницы, оказались в группе, которую они в шутку называют «СТС» – «старые, толстые, страшные» и которую не допускают к работе на международных рейсах. Как рассказали бортпроводницы в интервью «Радио Свобода», список «СТС» был сформирован после того, как летом прошлого года всех их попросили сделать фото в полный рост, лицо крупным планом и после снятия параметров фигуры. По словам стюардесс, в результате к работе на международных рейсах не допускают тех, кто старше 40 лет, или тех, кто носит одежду больше 46-го размера. Такие меры, как сообщают стюардессы, объясняются политикой крупнейшей российской авиакомпании.

«Нам всем сказали, что в «Аэрофлоте» теперь за границу будут летать только молодые и худые», – рассказала бортпроводник первой (высшей) категории 41-летняя Евгения Магурина , работающая в «Аэрофлоте» с 2010 года.

«Всех, кто был старше 40 и у кого одежда больше 48-го, перестали ставить на заграничные рейсы. Нас всех собрали в отделение №1, устроив нам настоящую пытку: оставили лишь ночные и короткие утренние рейсы», – пожаловалась бортпроводница, рассказав, что ее сняли с международных рейсов из-за размера одежды – у нее был 48-й, а по новым требованиям он должен быть не больше 46-го.

По информации «Радио Свобода», врачи ВЛЭК (врачебной летно-экспертной комиссии) «в рамках тренда на омоложение получили указание под любым предлогом избавляться от «старых, толстых, страшных».

42-летняя Наталья, другая бортпроводница, проработавшая в «Аэрофлоте» больше 15 лет, рассказала, что многие сотрудницы пытаются похудеть, чтобы не лишиться «длинных» заграничных рейсов и привычной зарплаты. «Стюардессы, пытаясь вписаться в новые критерии, падали в голодные обмороки прямо в диспетчерской, но даже если и худели, им говорили, что, мол, все равно летать в Америку или Доминикану не будешь, потому что старовата уже», – рассказала она.

«Знаете, это ведь очень унизительно, когда тебя взвешивают, как какую-то корову – у меня, например, 46-й размер одежды, и при моем росте 1,64 жирной меня вряд ли назовешь. Да и уродиной меня никогда не считали – в «Аэрофлот» всегда старались брать симпатичных бортпроводников», – добавила она.

Как отмечает издание со ссылкой на юристов, доказать дискриминацию по возрасту в суде очень сложно, однако бортпроводницы «Аэрофлота» считают, что у них есть все шансы выиграть дело.