В Кремле одобрили планы по отказу от наличных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея абсолютной минимизации хождения наличных заслуживает внимания, но темпы ее воплощения зависят от российских реалий. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что безналичные расчеты – это эффективная мера по борьбе с теневой экономикой. «Россия, как известно, является участницей всех международных конвенций и договоров, и соглашений, направленных на борьбу с легализацией преступных доходов», - напомнил он.

Представитель Кремля отметил, что при отказе от наличных нужно учесть реалии страны, например, степень распространения банковских услуг. В то же время он подчеркнул, что эта практика во всем мире зарекомендовала себя позитивно, поэтому «движение какое-то, конечно, в ту сторону, так или иначе будет».