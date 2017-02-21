В России станет выгодно снимать жилье

Размер квартиры или дома, в котором сегодня проживает городская семья, составляет в среднем 69 квадратных метров против 49 квадратов 10 лет назад. При этом число жильцов за это время не изменилось - 3 человека.

Эти и другие цифры приводятся в исследовании Финансового университета при Правительстве РФ , посвященном состоянию рынка недвижимости в городах России с населением более 250 тысяч человек.

По словам руководителя исследования, проректора Финансового университета Алексея Зубца, запросы россиян за 10 лет значительно выросли. "Люди хотят жить в больших, благоустроенных квартирах", - комментирует он. К этому располагает и площадь квартир, которые сегодня предлагаются в типовой застройке нового поколения. Желаемая площадь нового жилья для респондентов составляет 95,1 квадратных метра. В улучшение условий жилья российская городская семья готова вложить в среднем 3,1 миллиона рублей (1,6 миллиона рублей в 2005 году). Необходимые для этого средства граждане предполагают накопить (41%), получить в виде банковского кредита или ипотеки (55%), взять взаймы у друзей (1%) или на работе (3%). На вопрос - "какую ставку по кредиту считают для себя приемлемой", потенциальные заемщики называют 7 процентов годовых.

Кроме того, 4,6 процента российских семей уже имеют инвестиционное жилье, то есть купленную "впрок" вторую или третью квартиру, для того, чтобы ее сдавать или с выгодой продать. До 2014 года, по данным социологических замеров, в недвижимость инвестировали 2-3 процента опрошенных. 4 процента семей готовы инвестировать в недвижимость в ближайшее время, отмечается в исследовании.

Руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" (IRN) Олег Репченко , комментируя результаты изысканий, говорит, что запрос населения на улучшение жилищных условий вырос в период, когда экономика была на подъеме. "Сейчас, когда введены рыночные налоги на недвижимость, повышаются расходы на коммунальное обслуживание и капитальный ремонт, а доходы населения падают, эти тренды под вопросом",- отмечает он.

Более того, по его мнению, от лишних, простаивающих инвестиционных квартир их владельцы скоро начнут избавляться. Причем, чем быстрее, тем лучше. "Если в ближайший год эти квартиры можно будет продать с небольшим убытком, то в последующие два года отрицательная разница станет более весомой",- прогнозирует эксперт.

Вырастет в ближайшее время, по его мнению, и спрос на арендованное жилье. В исследовании говорится, что пока 89 процентов городских семей живут в собственных квартирах и домах, 9 процентов снимают жилье и тратят на его аренду треть (34,5%) своих доходов.

По мнению президента Гильдии юристов рынка недвижимости Олега Сухова, соотношение арендованного и собственного жилья будет меняться. Если до сих пор снимать квартиру было непозволительной роскошью, то сейчас цены на аренду быстро снижаются. Однокомнатную квартиру в Москве можно снять за 20-25 тысяч рублей.

"Покупка собственного жилья в новых экономических условиях может уступить место аренде в течение пяти лет",- говорит Сухов. Построено много жилья, гостиниц, в том числе для сдачи в аренду в них апартаментов, что также повлияет на стоимость жилья для потенциальных квартиросъемщиков",- говорит Сухов.

К слову, в Минстрое не исключают, что для арендаторов могут ввести налоговые вычеты (максимальные до 260 тысяч рублей), что повысит интерес к съемным квартирам и апартаментам.

Будущий выбор участники рынка недвижимости в ближайшее время начнут делать, упирая на жилье с более удобной современной планировкой, пусть и меньшей площади, в районах с лучшей, нежели прежде, инфраструктурой, сошлись во мнении эксперты.