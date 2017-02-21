На неделе доллар и евро приблизятся к многомесячным минимумам

- Эта неделя будет ознаменована неоднозначными событиями на рынке, которые расширят коридор по рублевым парам и не внесут ясности в дальнейшие перспективы рубля.

В понедельник был выходной в США - День президентов, четверг и пятница - нерабочие дни в России. Начавшиеся в конце прошлой недели распродажи рубля, которые мы ожидали еще 13-14 февраля, были нивелированы локальными выпадами к поддержке 56,50 рубля за доллар.

Снижение российской валюты усиливалось на волне продолжения роста доходностей ОФЗ, неспособности цен на нефть продолжить рост и заметного падения ожиданий, что санкционная политика США в отношении РФ ослабнет.

В ближайшие дни рынок будет следить за все еще ожидаемыми действиями ЦБ - вербальные интервенции должны смениться реальными продажами рубля, что вкупе с действиями Минфина как минимум остановит рублевые пары от дальнейшего снижения.

Однако в течение секвестрированной торговой недели мы увидим и очередную попытку рублевых пар приблизиться к многомесячным минимумам. Поможет в этом положительная статистика по промышленному производству России и начало налогового периода, в течение которого экспортеры закупают национальную валюту, что естественно отражается и в ценах.

Далее перед длинными выходными наиболее вероятен сценарий фиксации прибыли, что вернет доллар к 58 рублям, евро к 61 рублю. Стоит отметить противоречивость технических и фундаментальных событий, на этом фоне возможен рост волатильности подобно вчерашней "раскачки" цен.

Отдельно отметим публикацию комментариев с заседания Федрезерва США . Ожидаемый курс на увеличение стоимости заимствований в США будет поддерживать интерес у нерезидентов для фиксации прибыли в рублевых активах и конвертации ее в иностранную валюту.

Обратим внимание и на рынок нефти. Безыдейность в графике цен постепенно начинает оказывать давление на настроение инвесторов. Склонность к возможной коррекции усиливается на фоне отсутствия стимулов к продолжению роста. Этот фактор может оказать дополнительное давление на рубль.

Среднесрочный прогноз по рублю может быть пересмотрен, если действия Минфина и ЦБ будут неубедительными, а нефть выйдет за 58 долларов за баррель и устремится хотя бы к 60 долларам. Уровни конца недели: USD/RUR - 58.00, EUR/RUR - 61.00.