ЖСК наделили новыми правами

Жилищно-строительным кооперативам теперь можно размещать средства в банковских вкладах и получать проценты — следует из обновленной версии постановления правительства о типовом уставе ЖСК. Этим же документом кооперативам дана возможность проверять финансовое состояние своих потенциальных участников.

Правительство утвердило поправки в постановление «Об утверждении типового устава жилищно-строительного кооператива...». В новой редакции документа в перечень разрешенных средств, которые можно привлекать для оплаты строительства, добавили «доход от размещенных во вклады и (или) на счетах кредитных организаций временно свободных денежных средств». Как и прежде, на постройку можно тратить членские взносы, субсидии и доход от операций с недвижимостью.

Как пояснил первый заместитель председателя комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты Артем Кирьянов , новая редакция постановления разрешает ЖСК инвестировать собственные средства и таким образом компенсировать возможные потери от инфляции.

— Необходимость этой меры стала очевидна после 2014 года, она направлена на погашение инфляции. Возможность размещения денег на тех или иных счетах вытекает из общей концепции защиты участников долевого строительства, — сказал Кирьянов.

При этом возникает вероятность, что вложенные деньги будут потеряны. Например, если банк лишится лицензии. По мнению Кирьянова, это неизбежный риск, однако он свойственен любым инвестициям и зачастую невысок.

— Безопасность размещения средств — это вопрос финансовой правовой грамотности населения, но если запретить любую активность, то граждане понесут ущерб от инфляции, — говорит Кирьянов.

Аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов отметил, что опасностей можно миновать, проявляя умеренность.

— Безусловно, вероятность потери крупных средств всегда присутствует, поэтому всё же необходимо стремиться, чтобы свободные средства ЖСК не превышали уровень реальных гарантий государства. Иначе есть риск, что ЖСК не сразу получит коллективные средства назад, — отметил он.

Однако дополнительные механизмы контроля за размещением средств в правительственном постановлении не прописаны.

— Не думаю, что можно контролировать деятельность ЖСК в текущем режиме, поскольку это добровольное объединение граждан в интересах строительства. Надо просто трезво оценивать ситуацию: есть банки, которые не подвержены рискам, и надежные инвестиционные механизмы, — заметил Кирьянов.

Обновленная версия постановления правительства наделила ЖСК и контрольной функцией: ЖСК смогут проверять благосостояние своих потенциальных членов. Если раньше для вступления в кооператив достаточно было предоставить документы, удостоверяющие личность, то теперь в обязательном порядке будет проверяться платежеспособность. Конкретные документы, на основании которых это можно сделать, утверждает собрание кооператива. Как уточняется в поправках, к таким документам относится справка 2-НДФЛ или справка из банка в случае, если гражданин планирует привлечь для оплаты пая кредит.

— Подтверждение гражданами возможности оплаты примерной стоимости пая (в том числе с использованием заемных средств) существенно снизит риски затягивания сроков или незавершения строительства, которые могут возникнуть из-за отсутствия денежных средств у пайщиков ЖСК. Данная мера позволит ЖСК заранее рассчитать свои финансовые возможности и в случае необходимости скорректировать проект планируемого жилищного строительства с учетом фактической платежеспособности граждан, — объяснили в Агентстве ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

По словам участников ЖСК, возможность проверки упростит работу кооперативов.

— Мы начали набирать людей в кооператив в 2015 году, но когда пришло время внесения первого пая, то оказалось, что примерно треть членов ЖСК не имеют финансовой возможности платить взносы. Кто-то надеялся на ипотеку, кто-то на беспроцентные ссуды от предприятия, у кого-то ни одна из этих программ не сработала. В итоге люди от нас уходили, но это заняло порядка 10 месяцев, из-за срыва сроков возникли трудности с подрядчиками, которые мы с большим трудом решали путем переговоров и гарантийными письмами. Если сейчас у нас будет возможность проверять, есть ли деньги у потенциальных членов, это окажется большим подспорьем, — делится опытом заместитель председателя ЖСК «Голубиная падь» Сергей Прокудин.

Цена входа в ЖСК может снизиться, следует из новой версии правительственного постановления. Если раньше был зафиксирован обязательный первый взнос в размере 20% от стоимости жилья, то теперь кооператив сам устанавливает размер первого взноса по своему усмотрению.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

ЖСК с господдержкой — механизм обеспечения жильем граждан, предусматривающий безвозмездное предоставление земельных участков АО «АИЖК» для строительства объединениям граждан, которые за счет собственных средств осуществляют строительство. Данный механизм позволяет приобрести жилье на 20–40% дешевле средних рыночных цен. Членами таких кооперативов могут быть молодые ученые, военнослужащие, преподаватели школ и вузов, работники учреждений здравоохранения и культуры, работники организаций ОПК, молодые либо многодетные родители, федеральные госслужащие.