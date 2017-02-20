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Россиянам запретят покупать "санкционку" из Белоруссии и Казахстана
В России могут запретить оборот товаров стран Всемирной торговой организации (ВТО), поступающих через государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС, куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Соответствующий законопроект подготовили в министерстве финансов России, он был одобрен правительственной комиссией по законотворческой деятельности. Об этом сообщает РБК.
Под запрет попадут товары, на которые в других странах ЕАЭС существуют заниженные ввозные пошлины либо их импортером предоставляются не предусмотренные в союзе льготы. По словам директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля, нынешние торгово-экономические условия России в связи с санкциями и контрсанкциями, ограничениями в отношении Украины и Турции вступают в противоречие с торговыми условиями других стран ЕАЭС. Россия неоднократно обвиняла Белоруссию в реэкспорте продуктов. В сентябре 2016 года заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский заявил, что в 2015 года республика поставила в Россию в пять раз больше яблок, чем вырастила. Такие же претензии высказывались в связи с поставками креветок, ананасов и других продуктов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что российские чиновники выступают с критикой в адрес властей республики, так как российские продукты не могут конкурировать с белорусскими.
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