В ИГ начался финансовый кризис

Террористы организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) столкнулись с тяжелым финансовым кризисом. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на доклад международной консалтинговой компании Ernst & Young.

В 2014 году радикалы оккупировали значительные территории Ирака и Сирии, ограбили десятки банков и стали сбывать нефть на черном рынке. По данным аналитиков, общие заработки террористов оценивались приблизительно в 2 миллиарда долларов. Однако за 2016 год после серии поражений заработки боевиков снились почти вдвое. В докладе компании отмечается, что предпосылок для компенсации этих потерь нет.