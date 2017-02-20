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Российский миллиардер вложит $150 млн в ракету туризма
Совладелец Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов готов вложить 150 миллионов долларов в строительство ракеты для космического туризма, сообщает URA.RU.
Данный проект будет реализован в Екатеринбурге, на закрытом предприятии НПО автоматики. В марте заказчикам будут представлены первые чертежи ракеты.
Ранее глава компании «Космокурс» Павел Пушкин рассказал, что в России будет сделан космический корабль многоразового использования. По его словам, ракета сможет поднимать на 140 км от Земли экипаж из шести человек.
Пушкин отметил, что космическим туристам не надо будет проходить специальную подготовку. В космосе они будут одни, ракета будет управляться с Земли.
Весь полет займет около часа, пребывание в невесомости будет длиться шесть минут. Стоимость путешествия — примерно 200-250 тысяч долларов.
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