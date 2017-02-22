В министерствах обсуждается повышение ставки НДФЛ до 15-17%

Минфин, Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина согласны в том, что ставка НДФЛ может быть повышена, сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников и экспертов.

В Минфине допускают повышение НДФЛ до 15%, что могло бы быть компенсировано снижением ставки страховых взносов с работодателей с 30% до 21%. МЭР предлагает повысить НДФЛ до 15% (с вычетом), НДС – с 18% до 21%, установить страховые взносы также на уровне 21%. В ЦСР прорабатывался вариант с повышением ставки НДФЛ до 17% с предоставлением вычетов (всем или только беднейшим категориям населения) на уровень прожиточного минимума.

По словам одного из экспертов, в числе обсуждаемых идей также введение плавающей ставки и предоставление регионам права самостоятельно определять ставки для себя.

«Минфин, рассказывает федеральный чиновник, будет смотреть, насколько политически различные варианты реализуемы, для этого могут быть различные соцопросы, нужно обсуждать, вводить необлагаемый минимум или нет, а если да, то какой. Минфин против увеличения общей нагрузки, окончательные предложения пока не сформированы, говорит представитель министерства», - пишет издание.

Различные варианты изменения ставок НДФЛ, НДС и страховых взносов обсуждаются в правительстве с осени. Ни о каком основном варианте пока говорить не приходится.