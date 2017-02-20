Отечественные товары представят на мировых телеканалах

Российский экспортный центр (РЭЦ) планирует разместить рекламу отечественных товаров под общим брендом «Сделано в России» в ряде мировых СМИ. Уже весной этого года ролики начнут выходить на Euronews и других каналах, вещающих в Азии и Латинской Америке. На рекламу отечественных товаров за границей в этом году могут выделить 370 млн рублей.

Минпромторг разработал проект постановления правительства о выделении субсидии РЭЦ на продвижение отечественных товаров с маркировкой «Сделано в России». Общий бюджет на продвижение национального бренда составит 370 млн рублей, следует из финансово-экономического обоснования к документу. Речь идет о выделении средств как на рекламное и информационное сопровождение поступающей на экспорт продукции, так и на другие инструменты повышения узнаваемости российской продукции за рубежом.

В документе министерства уточняется, что кампания продвижения в СМИ и интернете развернется на Euronews, телеканале Russia Today, международном проекте «Российской газеты» Russia Beyond The Headlines и других площадках. В РЭЦ «Известиям» пояснили, что реклама будет запущена «в ведущих мировых СМИ со II квартала 2017 года».

Список приоритетных стран для распространения информации о российских товарах сейчас находится на согласовании, скорее всего, в него войдут Юго-Восточная Азия и Латинская Америка, подчеркивают в РЭЦ. Центр уже сейчас разрабатывает рекламную кампанию, хотя выхода постановления правительства по финансированию в РЭЦ ожидают этой весной.

В экспортном центре рассказали, что под маркой «Сделано в России» будут продвигать товары народного потребления «для частных покупателей — пищевую продукцию, косметику, одежду, игрушки и даже автомобили».

Для более эффективного проведения кампании «Сделано в России» РЭЦ планирует заказать исследование потребностей иностранных покупателей и их заинтересованности в российских товарах. На основе полученной информации будет разработана стратегия дальнейшего внедрения отечественной продукции на зарубежные рынки.

В финансово-экономическом обосновании к проекту постановления обозначены расходы на продвижение национального бренда только на 2017 год. Однако в Минпромторге «Известиям» сообщили, что «предусматривается развитие механизма продвижения экспортного бренда до 2019 года». Объем средств на продвижение в 2018–2019 годах будет определен позже.

Валерий Туниянц, владелец компании Canoe, экспортирующей текстиль, считает, что бюджет в 370 млн рублей на продвижение товаров под брендом «Сделано в России» вполне достаточен. Однако проведение кампании не гарантирует, что товары начнут пользоваться спросом, ведь зарубежные потребители не знают, какого они качества. Поэтому Валерий Туниянц советует сделать в роликах упор на лучшие качества конкретных продуктов.