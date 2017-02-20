Валютный спред ушел в отрыв

На прошлой неделе на фоне существенного укрепления рубля банки значительно увеличили разницу между покупкой и продажей валюты (спреды). В некоторых организациях этот показатель достиг 4,5 рубля, что вдвое больше, чем обычно. Как правило, большой спред банки устанавливают в ожидании ажиотажного спроса на иностранную валюту со стороны населения. Как рассказали «Известиям» участники рынка, сейчас этот механизм кредитные организации используют не только, чтобы заработать на продаже иностранной валюты и оптимизировать риски, но и для мотивации клиентов переходить на дистанционное обслуживание.

По словам опрошенных «Известиями» представителей банков, пока набегов на обменники не происходит. Количество и объемы обменных операций в редких банках превышали на прошлой неделе 5–10% от средних показателей. Однако организации уже существенно повысили разницу между покупкой и продажей валют.

Наибольшие спреды, а значит, самые невыгодные обменные курсы, оказались у российских банков с иностранным участием. Например, у Райффайзенбанка — 4,55 рубля, Росбанка — 4 рубля, у ЮниКредит Банка — 3 рубля. Наименьший спред установили госбанки и крупные коммерческие банки, ориентированные на розницу.

— Считается, что максимальная разница в курсах покупки и продажи валют равняется 5%, — пояснил аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов . — Сейчас этот показатель — в среднем 8%.

Граждане заняли выжидательную позицию по валютам. Причин здесь несколько: укрепление рубля с прогнозами аналитиков о дальнейшей тенденции к укреплению национальной валюты, с одной стороны. И заявления глав министерств (МЭР, Минпромторг Минсельхоз и др.) о том, что экономике жизненно необходим рубль в менее сильной позиции.

В этих условиях ситуация с большими разницами в спредах у банков объясняется, в частности, желанием кредитных организаций хотя бы частично переложить валютные риски на клиентов, говорят два банкира из топ-15, пожелавших остаться неназванными. Этот подход позволяет кредитным организациям сэкономить часть денег на страхование (хеджирование) валютных рисков, поясняют собеседники «Известий».

— Ситуация объясняется достаточно просто, — считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. — Госбанки осуществляют по большей части операции с наличными рублями и наличной же валютой в своих отделениях, при этом за их услугами обращаются либо с целью перевода накоплений в доллары или евро, либо для конвертации в валюту перед поездками за рубеж. В это же время инновационные банки делают ставку на режим онлайн, и их клиенты чаще используют функции интернет-банкинга в течение дня. То есть первые зарабатывают на объемах, вторые — на частоте совершаемых операций.

В удаленных каналах предлагается курс выгодней, чем в отделениях, для стимулирования клиентов проводить операции дистанционно, пояснил представитель Сбербанка . С ним соглашается начальник управления развития отношений с обеспеченными клиентами Райффайзенбанка Дамьен Леклер. По его словам, спред при покупке валюты в онлайн-банке составляет порядка 2 рублей. О схожей ситуации «Известиям» рассказали в ВТБ24 Альфа-банке и Росбанке.

— Банки пользуются тем, что сейчас нет запрета устанавливать любые курсовые разницы покупки и продажи валют в различных каналах обслуживания. Разговоры о том, чтобы ввести лимиты, которые не приводили бы к ограничению возможности населения осуществлять валютообменные операции, пошли в 2015 году на пике волатильности. Тогда спреды в розничных банках достигали 30%, — вспоминает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Сейчас дискуссия о введении лимитов на величину спредов в ЦБ не ведется, сообщил «Известиям» представитель регулятора.

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