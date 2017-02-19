Крымские вина заняли место среди лучших итальянских на ярмарке в Риме

Стенд с винами двух крымских производителей стал местом притяжения посетителей винной ярмарки "I migliori vini italiani" ("Лучшие итальянские вина"), работающей в эти выходные в столице Италии.

Свою продукцию на суд местной публики и известного винного критика Луки Марони привезли Валерий Захарьин и винодельческое хозяйство Alma Valley, в сумме доставившие на Апеннины около 100 бутылок красного, белого и розового вина.

Российские столы выделялись на фоне остальных, даже несмотря на огромное число посетителей, пришедших на выставку в субботний вечер.

"Очень большое внимание в Крыму уделяется со стороны местных и федеральных властей увеличению площадей виноградников. Благодаря субсидирированию этой отрасли начали расти посадки винограда. Но главное, что есть востребованность со стороны российского потребителя, так как он стал верить в собственный продукт, когда вдруг неожиданно обнаружилось, что мы в России можем делать хорошие вина", — сказал РИА Новости Валерий Захарьин.

"У меня 88 гектаров виноградников, первые из них я посадил их в 2002 году, мы выращиваем семь сортов винограда. Нам очень приятно, что Лука Марони пригласил нас, несмотря на какую-то политическую составляющую. И отрадно, что наши вина пользуются популярностью: итальянцы интересуются крымскими сортами и хотят попробовать того, чего они никогда не пробовали", — сказал винодел РИА Новости.

По его словам, итогом поездки, помимо ознакомления итальянцев с крымским вином, стала договоренность о его поставках в два местных ресторана.

Критики довольны

Продукцию с Крымского полуострова оценили не только обычные ценители, но и профессиональные критики.

"В сравнении с общим выбором Марони они выглядят вполне наравне с остальными. Оба производителя сильно отличаются друг от друга и создают хорошую панораму крымского виноделия. Это вино, которое можно спокойно выставлять на стенде вместе с другими регионами Италии", — заявила винный журналист Святослава Швец, много лет живущая на Апеннинах.

"Я очень рад и горд иметь возможность принять в качестве гостей одних из лучших винопроизводителей России. Я ожидал встретить вина с богатым вкусом, но, возможно, не очень равномерно сделанные с энологической точки зрения. Оказалось, что это правильно сделанные вина, и убеждён, что за ними будущее", — заявил РИА Новости итальянский "винный гуру" Лука Марони.