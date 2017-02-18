Иран подтвердил контракт с Белоруссией на поставку нефти

На сайте иранской Национальной нефтяной компании (NIOC) сообщается о том, что белорусская BelOil Polska закупила 600 тыс. баррелей нефти — первая закупка иранской нефти Минском с момента снятия санкции с Тегерана в прошлом году. Ранее об этом передавало агентство Reuters.

Нефть будет транспортироваться либо через Одесский порт или через порт Вентспилс. Логистическая сторона контракта находится на согласовании. Предполагается, что погрузка будет осуществляться 20 февраля.

BelOil Polska образовано в 2010 году в качестве дочернего предприятия объединения «Белоруснефть». В 2011 году реорганизовано в Beloil Polska Sp. z o.o. Учредители — ЗАО «Белорусская нефтяная компания» и РУП «Производственное объединение «Белоруснефть».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с парламентариями рассказал о переговорах с Тегераном по поводу нефти. «Мы ведем переговоры с Ираном, который мечется с поиском рынка нефти и готов снижать цену»,— сообщил он.

Напомним, спор по нефти между Россией и Белоруссией длится с начала 2016 года, когда Минск назвал неоправданной цену на газ и стал платить меньше обговоренной суммы. В ответ на это Россия снизила объемы беспошлинных поставок в Белоруссию нефти. На конец января долг Белоруссии за газ составлял $550 млн.

На днях Россия и Белоруссия согласовали текст протокола по поставкам нефти и газа, который будет доложен руководству обеих стран. Выхода протокола ожидают на следующей неделе.