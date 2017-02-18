Moody’s улучшило прогноз по рейтингу России до стабильного

Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз по рейтингу России с негативного до стабильного из-за недавних решений российского правительства , сообщает агентство.

Moody’s при этом подтвердило неинвестиционный рейтинг России на уровне «Ba1», но изменило прогноз на стабильный. Это решение агнетство объясняет тем, что правительство РФ приняло среднесрочную стратегию бюджетной консолидации. Это решение должно снизить зависимость от нефтяных и газовых доходов, а также в персективе позитивно сказаться на пополнении резервов, сообщает Bloomberg.

Отмечено также, что экономика России начинает восстановление после двухлетней стагнации, потенциал роста ожидается на уровне 1,5-2% в отсутствие структурных реформ.