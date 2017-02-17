ЦБ России рассказал о поддельных пятирублёвых монетах

Центральном Банке России продолжают выявлять фальшивые пятирублёвые монеты. За 2016 год обнаружено 153 поддельные монеты номиналом 5 рублей.

Об этом говорится в сообщении ЦБ России.

«За 2016 год в банковской системе России было обнаружено 61 046 поддельных денежных знаков Банка России. Больше всего среди выявленных подделок 5-тысячных купюр (36 184 шт.). На треть меньше обнаружено поддельных денежных знаков номиналом в одну тысячу рублей (22 321 шт.). Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (15 шт.)», — отметили в ЦБ.

Также, выявлено 153 фальшивые 5-рублёвые моенты и 20 поддельных монет номиналом 10 рублей.

Отмечается, что поддельных банкнот иностранных государств за 2016 год было выявлено 4546 шт.