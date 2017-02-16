$6 млн долгов Порошенко и партнеров обанкротили украинский банк

«Подконтрольное им АТП взяло в 2007 году в банке «Киевская Русь» $6 миллионов кредита. Но кредит транспортное предприятие Порошенко и друзей так и не вернуло. Залог по кредиту, которое могло бы покрыть убытки банка, фирма также не отдала»,- говорится в материале идания.

Должник должен был вернуть банку либо деньги, либо территорию. В итоге банк был вынужден признать свое банкротство.