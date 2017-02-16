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$6 млн долгов Порошенко и партнеров обанкротили украинский банк

Порошенко обанкротил украинский банк
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Бизнес-партнеры президента Петра Порошенко нардепутат Игорь Кононенко и замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский задолжают банку «Киевская Русь» более шести миллионов долларов, сообщает портал «inforesist.org».
«Подконтрольное им АТП взяло в 2007 году в банке «Киевская Русь» $6 миллионов кредита. Но кредит транспортное предприятие Порошенко и друзей так и не вернуло. Залог по кредиту, которое могло бы покрыть убытки банка, фирма также не отдала»,- говорится в материале идания.
Должник должен был вернуть банку либо деньги, либо территорию. В итоге банк был вынужден признать свое банкротство.
Бизнес В мире Киев Экономика
Игорь Кононенко Олег Гладковский Петр Порошенко
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