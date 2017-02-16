Солист «Руки вверх» занялся поставками говядины

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков занялся оптовой торговлей мясными продуктами. Он стал учредителем и генеральным директором компании, которая занимается поставкам говядины и баранины в столичные рестораны, сообщает РБК

«На собственном опыте я столкнулся с недостатком на рынке мяса по-настоящему хорошего качества. При этом в России уже появилось много производителей, чья продукция сравнима по качеству с новозеландской», - сказал Жуков.

По его словам, компания Meatmeatmeat будет заниматься поставками охлажденного мяса ягненка и баранины, а также премиальной мраморной говядины в гостиницы, рестораны и кафе. Жуков отметил, что у него уже есть договоренности с целым рядом рестораторов. Однако их имена певец не уточнил.

Компания Жукова ООО «Митмитмит» была зарегистрирована 21 декабря 2016 года. На сайте компании указано, что она специализируется на оптовых поставках охлажденного мяса баранины и говядины.

Жукову принадлежит сеть баров «Руки вверх», ресторан «МореМоре» в яхт-клубе «Адмирал», а также кондитерская Cupcake Story. Летом он планирует открыть сеть фастфуда в столичных торговых центрах.