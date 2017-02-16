Компенсации авиапассажирам вырастут в несколько раз

Размер компенсации за гибель и причинение вреда здоровью пассажиров международных авиарейсов вырастет до 8,8 млн рублей, за задержку рейса — до 367 тыс., за утрату багажа — до 88 тыс. в соотвествии с требованиями Монреальской конвенции по воздушным перевозкам, к которой скоро присоединится Россия. Профильный комитет Госдумы по международным делам намерен 16 февраля рекомендовать к принятию соответствующий законопроект, внесенный правительством в ноябре 2016 года.

Документ призван унифицировать правила международных воздушных перевозок, рассказал «Известиям» глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

— Мы рассмотрим законопроект на заседании комитета 16 февраля, к участию приглашены представители Минтранса. Соответственно, на заседание палаты вопрос может быть вынесен в феврале-марте, — пояснил он.

Официальным представителем правительства при рассмотрении этого законопроекта назначен статс-секретарь — заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов.

Согласно установленной процедуре, Госдума примет ратификацию сразу окончательно, а не будет рассматривать в трех чтениях, как обычные законопроекты. После одобрения Советом Федерации и подписания президентом новые правила вступят в силу.

Документ о ратификации приводит нормы Воздушного кодекса РФ в соответствие с международными требованиями. Сейчас Россия является участницей Варшавской конвенции 1929 года, нормы которой в значительной мере устарели. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, Монреальская конвенция 1999 года учитывает все изменения, связанные с развитием технического прогресса и правоотношений в сфере гражданской авиации. В настоящее время ее участниками являются более 130 государств.

Россия присоединяется к конвенции с одной оговоркой. Положения не будут применяться в случаях, если перевозки выполняются в некоммерческих целях или если они осуществляются для военных властей.

Компенсации по максимуму

Поправки в значительной мере улучшают положение пассажиров, увеличивая максимальный размер ряда компенсационных выплат. Документ предусматривает привязку компенсаций к искусственному платежному средству — специальным правам заимствования (СПЗ). Размер этой условной единицы зависит от курса четырех ведущих мировых валют — доллара, евро, иены и фунта стерлингов. По данным на середину февраля 2017 года, СПЗ составил 78,2 рубля. Компенсация выплачивается авиакомпанией по согласованию со страховщиком.

Таким образом, если сейчас размер компенсации за утрату перевозчиком багажа не может превышать 600 рублей за 1 кг багажа и 11 тыс. рублей для ручной клади (статья 119 Воздушного кодекса), то после ратификации ее размер увеличится соответственно до 1,5 тыс. рублей (19 СПЗ) за 1 кг багажа и до 88,5 тыс. рублей (1131 СПЗ) за единицу ручной клади. При этом авиакомпания будет обязана компенсировать причиненный вред на основе принципа наиболее полного возмещения.

Размер компенсации за задержку рейса, исходя из этих данных, превысит 367 тыс. рублей (4694 СПЗ), тогда как сейчас он составляет 25% от МРОТ (на январь 2017 года МРОТ составляет 7,5 тыс. рублей) за каждый час задержки, но не более 50% стоимости билета на пассажира.

Больше всего вырастет компенсация ущерба в случае гибели и причинения вреда здоровью пассажира. Согласно статье 117 Воздушного кодекса, сейчас она не может превышать 2 млн рублей. Когда конвенция будет ратифицирована, верхний предел компенсации увеличится до 8,8 млн рублей (113000 СПЗ).

При этом сократятся судебные издержки для пассажира, так как он сможет подать иск к перевозчику по своему месту жительства. Также уточняются сроки подачи претензий к авиакомпании: в случае утраты багажа — не позднее семи дней со дня его получения, а если чемодан так и не нашли, то не позднее 21 дня после даты рейса.

Однако авиакомпания будет освобождена от ответственности, если докажет, что вред был причинен не по ее вине. Такая возможность у перевозчика будет, только если размер компенсации превышает 100 тыс. СПЗ.

Кроме того, конвенция предполагает внедрение электронного оформления документооборота для грузовых перевозчиков (стандарт e-freight) и электронного таможенного оформления. Отсутствие этого стандарта в российских аэропортах снижает их транзитный потенциал.

Страховщики готовы

Ратификация Монреальской конвенции — давно назревший шаг, который приводит законодательство РФ в соответствие с мировой практикой, страховой рынок давно готов к этому, рассказали опрошенные «Известиями» страховщики.

Проблем с фактическим введением в действие Монреальской конвенции не предвидится, так как крупные авиакомпании уже сейчас имеют страховую защиту не меньше, чем лимиты по ней, подчеркнул начальник управления страхования космических и авиационных рисков СПАО «Ингосстрах» Вадим Семеньков.

— Будет внесена ясность в вопрос об обязанности авиакомпаний покупать полис ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика), если у них уже есть адекватное страхование ответственности в соответствии с международными договорами на условиях не хуже, чем ОСГОП, — сказал он.

Влияние ратификации на стоимость авиабилетов зависит от того, решит ли российское правительство распространить требования конвенции на внутренние перевозки, отметил вице-президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков Михаил Шелюбский.

— Многое зависит от того, как именно будет осуществлена реализация требований конвенции в российском законодательстве. Если ее действие будет распространяться исключительно на международные полеты, то ситуация изменится не сильно. Но в некоторых странах — участницах конвенции эти положения распространили и на внутренние перевозки. Если у нас впоследствии решат сделать то же самое, это может привести к росту тарифов, — пояснил он.