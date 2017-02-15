Центробанк предупредил о новом виде мошенничества

Центробанк России сообщил о новой форме мошенничества, в которой используются платежные карты без одобрения их владельцев. Об этом сообщается на официальном сайте Банка РФ.

«Неизвестные лица размещают объявления о приобретении платежных карт или обращаются непосредственно к держателям карт с предложением купить у них эти карты. Затем такие карты используются для осуществления несанкционированных операций», - говорится в публикации.

Среди незаконных действий мошенников - обналичивание преступных доходов или вывод денежных средств, украденных в интернет-банке, карточных переводов, электронных кошельков. В ведомстве рекомендуют не сообщать ПИН-код третьим лицам, не передавать карту для использования третьим лицам. Как отмечается в сообщении, в случае, если на платежной карте обозначено имя и фамилия держателя карты, то только этот человек имеет право пользоваться картой.