Силуанов предсказал судьбу рубля в отсутствие интервенций

Российский рубль будет укрепляться еще резче без валютных интервенций министерства финансов. Такое мнение высказал глава ведомства Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС

«Мы будем покупать валюту себе в резерв. Основная задача покупки - создание стабильности на валютном рынке. Курс рубля укреплялся бы резче без этих операций», - заявил Силуанов.

Свое заявление министр сделал во время лекции для студентов Финансового университета. 15 февраля во время торгов на Московской бирже американская валюта опустилась до 56,55 рубля, однако к 16:20 поднялась до отметки 57,79 рубля. Минфин и Центральный банк до 7 марта закупят иностранную валюту на 113,1 миллиарда рублей. В сообщении ведомства говорилось, что интервенции позволят снизить зависимость рубля от нефтяных котировок.