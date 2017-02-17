ЦБ предупредил о новом способе отмывания денег

Центробанк предупреждает банки о новом способе незаконного вывода из страны денежных средств и отмывании преступных доходов. ЦБ призывает внимательнее проверять денежные переводы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара. Об этом сообщает газета «Ведомости»

Отмечается, что количество подобных операций растет непропорционально объемам импорта. Поэтому есть подозрения, что целью таких операций может быть незаконный вывод из страны денежных средств.

Число операций банком не уточняется.