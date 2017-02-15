Под Архангельском найден самый большой алмаз в Европе

Самый большой алмаз в Европе был найден под Архангельском на месторождении имени В. Гриба. Об этом сообщила в среду пресс-служба АО "Архангельскгеолдобыча".

"Алмаз весом 181,68 карат - крупнейший за всю историю алмазодобычи на территории Европы", - говорится в сообщении.

В России в XXI веке добыто только пять алмазов, чей вес превышает 180 карат. Кристалл, добытый АО "Архангельскгеолдобыча", - четвертый по размерам в данном списке (первые три добыты в Якутии).

О дальнейшей судьбе камня пока ничего не известно.

Алмазоносная трубка им. В. Гриба - первая по запасам в Европе, четвертая - в России и седьмая в мире. Официальное открытие горно-обогатительного комбината состоялось 9 июня 2014 года. С этого момента на месторождении добыто более 9 млн карат. Общие запасы месторождения оцениваются в 100 млн карат.