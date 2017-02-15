Минск оценил последствия снижения поставок российской нефти

Министр иностранных дел Белоруссии Дмитрий Мирончик заявил, что за 2016 год экспорт товаров из республики в Евросоюз сократился на треть. Одна из причин - недопоставка российской нефти в республику. Об этом сообщает РИА Новости

«Во-первых, это ситуация в торговле энергоносителями. В прошлом году мы меньше получали на переработку нефти, соответственно, меньше могли экспортировать нефтепродукты. Плюс к этому, в прошлом году неблагоприятно для нас складывалась конъюнктура цен на калийные удобрения», - заявил Мирончик.

По словам главы МИД Белоруссии, власти республики намерены уйти от сырьевого экспорта к экспорту товаров с высокой добавленной стоимостью. Беспошлинные поставки российской нефти в Белоруссию сократились в третьем квартале прошлого года. Глава министерства энергетики России Александр Новак связал это с недоплатой за газ и недопоставками нефтепродуктов Белоруссией.