Рубль развернулся вниз в рамках коррекции

Рубль днем развернулся вниз против доллара и евро в рамках коррекции после обновления с утра максимумов за полтора года, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.30 мск повышался на 0,3 рубля - до 57,41 рубля, курс евро - на 0,21 рубля, до 60,61 рубля.

В среду с утра доллар опускался до 56,55 рубля - минимума с июля 2015 года, евро - до 59,7925 рубля - минимума с июня 2015 года.

Как заявил ранее в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин может затронуть в среду на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным вопросы, связанные с укреплением рубля и его влиянием на экономику.