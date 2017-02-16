Рубль «уронят» совсем скоро

Борис Хейфец, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации:

- Сегодня официальный рубль, скорее всего, ослабнет в ходе индексной сессии, отыгрывая вчерашнюю встречу Президента России Владимира Путина и главы Минэкономразвития Максима Орешкина, темой которой было чрезмерное укрепление национальной валюты.

Хотя, вполне возможно, что рубль ослаб бы и без этой встречи, так как укреплялся уже слишком долго. А само укрепление было связано с тем, что фонды продавали валюту в рамках операций "кери-трейд". И вторая причина - завершение налогового периода, которое состоялось 15 февраля. Я не исключаю, что есть и третья причина - кто-то мог играть против нацвалюты. Но ее вероятность низка, около 1-2 процента.

При этом курс рубля уже совсем скоро может упасть.

Первая причина для этого: курс при текущих ценах на нефть, заложенный в бюджете - выше. Чем рубль крепче, тем дыра в бюджете больше.

Вторая причина - конкурентоспособность при крепком рубле нашей промышленности ниже, меньше доходов получают и наши основные экспортеры.

Третья причина - ухудшаются торговый и в итоге платежный баланс, так как растет импорт. Поэтому, кстати, в том числе и было принято решение о покупке валюты Минфином. Однако, как видно, объем покупок пока оказался недостаточным.

Какой может быть выход?

Во-первых, так называемые словесные интервенции, то есть заявления высоких должностных лиц о неблагоприятности крепкого рубля. Во-вторых, не исключаю, что для недопущения дальнейшего укрепления рубля, могут увеличить норму покупки Минфином валюты. Это будет способствовать сдерживанию.

Возможны и другие меры вплоть до снижения ключевой ставки ЦБ, хотя нам заявили, что это возможно только через месяц, в конце марта.

Вчера рубль серьезно укрепился утром в рамках индексной сессии. Однако в ходе дальнейших торгов курс нацвалюты стал слабеть по отношению к доллару и евро на новостях о том, что президент России Владимир Путин планирует обсудить с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным тему укрепления национальной валюты.

Официальный курс доллара на сегодня, 16 февраля, составляет 56 рублей 77 копеек (ослабление на 97 копеек). За один евро дают 60,02 рубля (ослабление на 1 рубль 27 копеек).