Рубль резко отреагировал на сообщения о встрече Путина с Орешкиным

Курс доллара вырос почти на рубль на новостях о встрече президента России Владимира Путина с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, сообщают "Ведомости".

На встрече планируется обсудить укрепление рубля.

В результате доллар вырос с 56,6 рубля до 57,5 рубля, евро - с 59,8 рубля до 60,6 рубля.

Утром в среду, 15 февраля, американский доллар впервые за полтора года опустился ниже 57 рублей.