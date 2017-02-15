Сбербанк временно снижает ставки по потребительским кредитам до 3 п.п.

Сбербанк с 15 февраля временно снижает ставки по потребительским кредитам до 3 процентных пунктов от базовой линейки, сообщает кредитная организация.

"С сегодняшнего дня Сбербанк запускает весеннюю акцию со сниженными процентными ставками по потребительским кредитам. Снижение ставок составляет до 3 процентных пунктов от базовой линейки", - говорится в сообщении.

Минимальная ставка по "Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц" составит 12,9% годовых, по "Потребительскому кредиту без обеспечения" - 13,9% годовых. Отмечается, что условия действуют для кредитов на сумму от 300 тысяч рублей.

"31 января закончилась новогодняя акция по потребительским кредитам, которую высоко оценили наши клиенты - например, выдачи в январе составили 55 миллиардов рублей, что на 24% больше аналогичного показателя предыдущего года", - отметила директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.

"На волне успешной новогодней акции сегодня мы запускаем новое предложение, приуроченное к весенним праздникам. Минимальная ставка в рамках новой акции составит всего 12,9% годовых в рублях - таких низких ставок по потребительским кредитам в Сбербанке ещё не было", - добавила она.

Процентные ставки устанавливаются индивидуально и зависят от надежности, платежеспособности и категории клиента. Отмечается, что в Сбербанке отсутствуют комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредиту.