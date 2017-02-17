Фактический глава Samsung арестован по обвинению во взяточничестве

Суд в Сеуле выдал ордер на арест фактического главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна, который обвиняется во взяточничестве в связи с крупным коррупционным скандалом вокруг президента страны Пак Кын Хе.

Как передает агентство Рёнхап, в ожидании судебного решения по своему делу фактический глава корпорации будет находиться в тюрьме города Йыван в 15 километрах южнее столицы.

Следствие должно быть завершено до 28 февраля и может быть продлено только на один месяц с согласия исполняющего обязанности президента Южной Кореи премьер-министра Хван Гё Ана.

Коррупционный скандал разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, преференций правительства взамен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные приближенной к главе государства особой Цой Сун Силь. Не занимая никаких государственных постов, она, как утверждается, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

В настоящее время Цой Сун Силь находится под арестом.