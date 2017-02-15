Правительство утвердило прогнозный план приватизации госсобственности на 2017-2019 годы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении прогнозного плана приватизации федерального имущества в 2017-2019 годы, сообщается на сайте правительства.

«Планом предусматривается приватизация в 2017–2019 годах находящихся в федеральной собственности акций 477 акционерных обществ, 298 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 10 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны», — говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Ожидается, что поступления в федеральный бюджет без учета стоимости акций крупнейших компаний могут составить 5,6 млрд руб. ежегодно.