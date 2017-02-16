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ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка

ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка
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«Северо-Западный 1 Альянс Банк» лишился лицензии на осуществление банковских операций, сообщается на сайте ЦБ.
"АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» АО размещал денежные средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски", - говорится в сообщении. В результате размер собственных средств банка снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала.
Банк занимал 547 место в банковской системе России.
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