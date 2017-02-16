ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка

«Северо-Западный 1 Альянс Банк» лишился лицензии на осуществление банковских операций, сообщается на сайте ЦБ.

"АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» АО размещал денежные средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски", - говорится в сообщении. В результате размер собственных средств банка снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала.

Банк занимал 547 место в банковской системе России.