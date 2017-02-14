Производитель «Архыза» стал банкротом

Один из крупнейших производителей минеральной воды на российском рынке «Висма» был признан банкротом. Такое решение принял арбитражный суд Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает «Интерфакс»

Как говорится в публикации, суд ввел конкурсное производство в компании на шесть месяцев. Заявление в суд подала компания «Гудвилл-А», которой «Висма» задолжала 765,2 тысячи рублей за поставленный товар. Однако позже «Гудвилл-А» суд заменил на его правопреемника «Ал Транс».

В декабре 2015 года в отношении компании «Висма»была введена процедура наблюдения. Кроме того, среди кредиторов «Висма» числится Сбербанк , которому производитель минеральной воды задолжал 963, 3 миллиона рублей и ООО «Дельта» (правопреемник Сбербанка) с суммой долга в 843,3 миллиона рублей.

В сообщении подчеркивается, что «Висма» владеет эксклюзивным правом на добычу и розлив минеральной воды «Архыз» неподалеку от Тебердинского биосферного заповедника в горах Карачаево-Черкессии. Также предприятие выпускает минеральную воду «Ессентуки», «Долина Нартов» и «Славянская».

В 2015 году компания «Висма» заработала 970,5 миллионов рублей, а чистый убыток предприятия составил 93,7 миллионов рублей.