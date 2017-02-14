Россиян хотят штрафовать за провоз самогона

Как отмечается в публикации, речь идет о продукции, содержание спирта в которой превышает 28%. Для обоснования необходимости соответствующих мер авторы законопроекта, группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергеем Рябухиным , приводят участившиеся случаи незаконного оборона водки из Казахстана на территории России.

В проекте также подчеркивается, что нормы не будут распространяться на объемы менее 5 литров на человека. Кроме того, авторы законопроекта предлагают запретить розничную продажу алкогольных напитков через торговые автоматы.

Эксперты заявляют, что нормы могут распространить и на автомобильные низкотемпературные стеклоомывающие жидкости, которые обычно содержат не менее 30% спирта.

В сообщении подчеркивается, что в случае принятия законопроекта нарушителем может стать и покупатель, которому, согласно положениям документа, будет грозить штраф от 3 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции.